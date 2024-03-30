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Вольвач Евтихий Стефанович
Вольвач Евтихий Стефанович
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Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1908
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Вольвач Стефан Иванович
Мать
Вольвач Дарья Авксентьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
Вольвач Стефан Иванович
Мать:
Вольвач Дарья Авксентьевна
Новопрокоповка
Смерть
Неизвестно
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