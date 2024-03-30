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Вольвач Евтихий Стефанович

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Вольвач Стефан Иванович

Мать: Вольвач Дарья Авксентьевна

Смерть
Неизвестно
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