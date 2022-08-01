Мячин Сйли (?) Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1791
Сын: Мячин Григорий (?)
Мать ребёнка: Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна
Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795
Сын: Мячин Василиск (?)
Мать ребёнка: Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно