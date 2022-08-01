Мячин Сйли (?) Ермолаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мячин Сйли (?) Ермолаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Мячин Ермолай Петрович

Мать: Мячина (Рухледева) Епистихимья (?) Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна

Рождение ребёнка
1791

Сын: Мячин Григорий (?)

Мать ребёнка: Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна

Рождение ребёнка
Между 1794 и 1795

Сын: Мячин Василиск (?)

Мать ребёнка: Мячина (Дурина (?)) Матрона Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно

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