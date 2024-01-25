Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неизвестно

Место рождения

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Дата рождения

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Женский

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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувахов Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Чувахов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувахов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Чувахов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чувахова Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Чувахов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувахов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

2 - брак
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