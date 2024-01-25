Неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувахов Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Чувахов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувахов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Чувахов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чувахова Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Чувахов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувахов Николай