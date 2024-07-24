Фоломкина Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фоломкина Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фоломкин Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоломкина) Людмила Фёдоровна

Отец ребёнка: Фоломкин Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоломкина) Елена Фёдоровна

Отец ребёнка: Фоломкин Фёдор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Фоломкина) Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: Фоломкин Фёдор Фёдорович

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