Крестешникова (Никифорова) Раиса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1828
Дата смерти14.03.1852
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1849
Рождение ребёнка
24.03.1850
Сын: Крестешников Николай Федорович
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Рождение ребёнка
09.03.1851
Дочь: Карманова (Крестешникова) Александра Федоровна
Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович
Смерть
14.03.1852