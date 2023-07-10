Крестешникова (Никифорова) Раиса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестешникова (Никифорова) Раиса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1828

Дата смерти

14.03.1852

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
31.01.1849

Муж: Крестешников Федор Иванович

Рождение ребёнка
24.03.1850

Сын: Крестешников Николай Федорович

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
09.03.1851

Дочь: Карманова (Крестешникова) Александра Федоровна

Отец ребёнка: Крестешников Федор Иванович

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
14.03.1852
Тверь, город Тверь, Тверская область

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