Захарова Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Захарова Ольга Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семен

Рождение ребёнка
18.12.1911

Дочь: Булынина (Захарова) Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Захаров Семен

Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

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