Захарова Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Захарова Ольга Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семен
Рождение ребёнка
18.12.1911
Дочь: Булынина (Захарова) Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Захаров Семен
Рахлицы, Старорусский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно