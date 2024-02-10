Войтко Максим Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Войтко Максим Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ДО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.1975

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.12.2014

Сын: Войтко Александр Максимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.11.2023

Дочь: Войтко Василиса Максимовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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