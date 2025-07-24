Колесникова (Дядык) Татьяна Степановна
женский, родилась 15.05.1927
умерла Неизвестно
Супруги
Колесников Александр Григорьевич04.01.1929 г.р.
- СобытияСобытия
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1953
Рождение ребёнка
05.07.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
15.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колесников Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно