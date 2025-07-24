Колесникова (Дядык) Татьяна Степановна 15.05.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колесникова (Дядык) Татьяна Степановна

Автор
НС
Селезнев Н.

женский, родилась 15.05.1927

умерла Неизвестно

Супруги
Колесников Александр Григорьевич04.01.1929 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно

Бракосочетание
1953

Муж: Колесников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
05.07.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
15.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колесников Александр Григорьевич

Смерть
Неизвестно

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