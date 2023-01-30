Суконщикова Елизавета Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суконщикова Елизавета Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суконщиков Алексей Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.10.1887 ст.

Сын: Суконщиков Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.

Дочь: (Суконщикова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Андреевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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