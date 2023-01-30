Суконщикова Елизавета Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.10.1887 ст.
Сын: Суконщиков Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
25.10.1891 ст.
Дочь: (Суконщикова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Суконщиков Алексей Андреевич
Смерть
Неизвестно