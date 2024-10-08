Саввинова Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСаввинова Ульяна

Саввинова Ульяна

Место рождения

Подклинье, Ореховская волость, Боровичский уезд

Дата рождения

1854 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1856 г.р.

Дети

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Подклинье, Ореховская волость, Боровичский уезд
Бракосочетание
27.01.1874 ст.

Муж: Екимов Пахом

Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Пахомова Анна

Отец ребёнка: Екимов Пахом

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.01.1882 ст.

Сын: Пахомов Михаил

Отец ребёнка: Екимов Пахом

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
10.04.1888 ст.

Сын: Пахомов Василий

Отец ребёнка: Екимов Пахом

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
06.12.1889 ст.

Дочь: Пахомова Евгения

Отец ребёнка: Екимов Пахом

Глебово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.