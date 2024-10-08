Саввинова Ульяна
Место рождения
Дата рождения1854 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1874 ст.
Муж: Екимов Пахом
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Пахомова Анна
Отец ребёнка: Екимов Пахом
Рождение ребёнка
06.01.1882 ст.
Сын: Пахомов Михаил
Отец ребёнка: Екимов Пахом
Рождение ребёнка
10.04.1888 ст.
Сын: Пахомов Василий
Отец ребёнка: Екимов Пахом
Рождение ребёнка
06.12.1889 ст.
Дочь: Пахомова Евгения
Отец ребёнка: Екимов Пахом
Смерть
Неизвестно