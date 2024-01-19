Дорошенко Гортско Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорошенко Гортско Татьяна

Место рождения

г. Сургут

Дата рождения

19.10.?

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1937 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.?

Отец: не указан

Мать: Белюженко Дорошенко Александра Ивановна

г. Сургут
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