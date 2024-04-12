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Ермаков Федор Харитонович

Место рождения

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1858

Дата смерти

19.06.1899

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Ермаков Харитон Ермолаевич

Мать: Агафья Ивановна

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1879

Сын: Ермаков Анисим Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Пушкарева Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Рождение ребёнка
13.01.1895

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Прасковьино, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермаков Степан Федорович

Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Кузьминична

Смерть
19.06.1899
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