Ермаков Федор Харитонович
Место рождения
Дата рождения1858
Дата смерти19.06.1899
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Ермаков Харитон Ермолаевич
Мать: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
1879
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Пушкарева Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
13.01.1895
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пелагея Кузьминична
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Кузьминична
Смерть
19.06.1899