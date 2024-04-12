Наталья Архипова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
той же сотни из деревни Аксак из вотячек
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Марфа Никифорова
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1782
Сын: Степан Никифоров
Отец ребёнка: Никифор Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никифор Дмитриев
Смерть
Неизвестно