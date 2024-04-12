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Наталья Архипова

Место рождения

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Около 1761 г.р.
Около 1782 г.р.

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Аксакшур, Малопургинский муниципальный район, Удмуртская Республика
той же сотни из деревни Аксак из вотячек
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Марфа Никифорова

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Степан Никифоров

Отец ребёнка: Никифор Дмитриев

Шадрасак Кибья, Алнашский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифор Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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