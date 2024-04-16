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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДП
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хлебников Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Хлебников Николай Ульянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Хлебникова) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Хлебников Николай Ульянович

Рождение ребёнка
Около 1957

Дочь: Субботина (Хлебникова) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Хлебников Николай Ульянович

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