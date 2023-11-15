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ЕРМИЛъ ИВАНОВъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

29.03.1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: ИВАНъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.07.1850

Дочь: ЕВФИМИЯ ЕРМИЛОВА

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
04.01.1855

Дочь: ТАТЬЯНА ЕРМИЛОВА

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Николаевка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1859

Дочь: ОЛЬГА ЕРМИЛОВА

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Крестные - д. Николаевка каз. крестьянин ДЕМЬЯН ВАСИЛЬЕВ и д. Нового Починка ИВАНА ВАСИЛЬЕВА жена АГАТА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
23.03.1861

Дочь: МАТРЕНА ЕРМИЛОВА

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
03.05.1863

Сын: АКАКИЙ ЕРМИЛОВъ

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
20.06.1866

Сын: Иван ЕРМИЛОВъ

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
23.11.1868

Дочь: ЕКАТЕРИНА ЕРМИЛОВА

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Крестные - д. Владимировка крестьянин ИВАН ФЕДОРОВ и д. Нового Починка ИВАНА ВАСИЛЬЕВА жена АГАТЬЯ ИВАНОВА
Рождение ребёнка
14.03.1873

Сын: АРТЕМИЙ ЕРМИЛОВ

Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА

Смерть
29.03.1873
Владимировка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
51 ЛЕТ ОТ БОЛИ В ЖИВОТЕ
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