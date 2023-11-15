ЕРМИЛъ ИВАНОВъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти29.03.1873
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: ИВАНъ
Рождение ребёнка
06.07.1850
Дочь: ЕВФИМИЯ ЕРМИЛОВА
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Рождение ребёнка
04.01.1855
Дочь: ТАТЬЯНА ЕРМИЛОВА
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Николаевка, Старо-Максимкинская волость, Чистопольский уезд
Рождение ребёнка
10.07.1859
Дочь: ОЛЬГА ЕРМИЛОВА
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Крестные - д. Николаевка каз. крестьянин ДЕМЬЯН ВАСИЛЬЕВ и д. Нового Починка ИВАНА ВАСИЛЬЕВА жена АГАТА ИВАНОВА
Рождение ребёнка
23.03.1861
Дочь: МАТРЕНА ЕРМИЛОВА
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Рождение ребёнка
03.05.1863
Сын: АКАКИЙ ЕРМИЛОВъ
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Рождение ребёнка
20.06.1866
Сын: Иван ЕРМИЛОВъ
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Рождение ребёнка
23.11.1868
Дочь: ЕКАТЕРИНА ЕРМИЛОВА
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Крестные - д. Владимировка крестьянин ИВАН ФЕДОРОВ и д. Нового Починка ИВАНА ВАСИЛЬЕВА жена АГАТЬЯ ИВАНОВА
Рождение ребёнка
14.03.1873
Сын: АРТЕМИЙ ЕРМИЛОВ
Мать ребёнка: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: КСЕНИЯ СЕРГЕЕВА
Смерть
29.03.1873
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