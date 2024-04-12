Володина Ефимия Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Володин Иван Кузьмич
Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
20.01.1862
Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович
Рождение ребёнка
20.01.1862
Дочь: Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно