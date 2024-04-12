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Володина Ефимия Кузьминична

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Володин Иван Кузьмич

Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1862

Сын: Володин Тимофей Кузьмич

Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
20.01.1862

Дочь: Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Володин Кузьма Трофимович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Володин Кузьма Трофимович

Смерть
Неизвестно
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