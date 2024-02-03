Батурин Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1940
Дата смерти1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Батурин Алексей Викторович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1956
Сын: Батурин Анатолий Викторович
Мать ребёнка: Батурина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Батурин Алексей Викторович
Мать ребёнка: Батурина Татьяна Ивановна
Смерть
1970