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Батурин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1940

Дата смерти

1970

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Батурин Алексей Викторович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1956

Сын: Батурин Анатолий Викторович

Мать ребёнка: Батурина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Батурин Алексей Викторович

Мать ребёнка: Батурина Татьяна Ивановна

Смерть
1970

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