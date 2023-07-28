Альянов Григорий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альянов Григорий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Альянов Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Альянова Лукерья Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Альянова Лукерья Захаровна

Рождение ребёнка
15.11.1923

Дочь: Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Альянова Лукерья Захаровна

Рождение ребёнка
01.01.1926

Сын: Альянов Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Альянова Лукерья Захаровна

Смерть
Неизвестно

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