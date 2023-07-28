Альянов Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Альянов Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Альянова Лукерья Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.11.1923
Дочь: Коваленко (Альянова) Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Альянова Лукерья Захаровна
Рождение ребёнка
01.01.1926
Мать ребёнка: Альянова Лукерья Захаровна
Смерть
Неизвестно