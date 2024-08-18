Еланцев Иван Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Еланцев Прокопий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно