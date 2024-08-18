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Еланцев Иван Прокопьевич

Место рождения

Маслово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1728 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Еланцев Прокопий

Мать: не указана

Маслово, Куртамышский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1797

Сын: Еланцев Никифор Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1799

Сын: Еланцев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1804

Сын: Еланцев Иван Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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