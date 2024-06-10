Коробейников Игорь Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.04.1987
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1987
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.11.2007
Дочь: Коробейникова Екатерина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.11.2018
Сын: Коробейников Александр Игоревич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.10.2019
Дочь: Коробейникова Арина Игоревна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности