Коробейников Игорь Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробейников Игорь Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.04.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

АЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.11.2007

Дочь: Коробейникова Екатерина Игоревна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.11.2018

Сын: Коробейников Александр Игоревич

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Рождение ребёнка
09.10.2019

Дочь: Коробейникова Арина Игоревна

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