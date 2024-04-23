Огонь-Догановский Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огонь-Догановский Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1660

Пол

Мужской

Отец

Около 1640 г.р.

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1660

Отец: Огонь-Догановский Иван Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

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