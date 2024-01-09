Горбушин Нестор Петрович
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Горбушин Петр
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Косма Нестерович
Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Евгений Дмитриевич
Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбушин Алексей Нестерович
Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна
Рождение ребёнка
1887
Сын: Горбушин Дмитрий Нестерович
Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна
Смерть
Неизвестно