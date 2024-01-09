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Горбушин Нестор Петрович

Место рождения

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Горбушин Петр

Мать: не указана

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбушина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Косма Нестерович

Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Евгений Дмитриевич

Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбушин Алексей Нестерович

Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Горбушин Дмитрий Нестерович

Мать ребёнка: (Горбушина) Акилина Мироновна

Ольгино, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно

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