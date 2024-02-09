Кравцова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Елена Ивановна
Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кравцова Галина Ивановна
Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович
Бракосочетание
Неизвестно