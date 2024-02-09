Кравцова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кравцова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравцов Иван Иванович

Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Елена Ивановна

Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кравцова Галина Ивановна

Отец ребёнка: Кравцов Иван Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кравцов Иван Степанович

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