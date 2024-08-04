Маркичев Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Маркичев Александр
Мать: Агафья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркичева Мария
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1896
Сын: Маркичев Василий
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Маркичева Анастасия
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Маркичева Наталия
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евдокия Григорьева
Смерть
Неизвестно