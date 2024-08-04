Маркичев Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркичев Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1839 г.р.

Мать

1839 г.р.

Жена

1875 г.р.

Дети

1896 г.р.
1898 г.р.
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Маркичев Александр

Мать: Агафья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркичева Мария

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1896

Сын: Маркичев Василий

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Маркичева Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Маркичева Наталия

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евдокия Григорьева

Смерть
Неизвестно

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