Усольцева (Абросимова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.08.1934
Дата смерти11.10.2016
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1959
Дочь: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Усольцев Александр Сергеевич
Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.07.1962
Дочь: Царицына Надежда Александровна
Отец ребёнка: Усольцев Александр Сергеевич
Смерть
11.10.2016