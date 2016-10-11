Усольцева (Абросимова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Усольцева (Абросимова) Мария Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.08.1934

Дата смерти

11.10.2016

Пол

Женский

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Усольцев Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
21.01.1959

Дочь: Мамонтова (Усольцева) Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Усольцев Александр Сергеевич

Вишневогорск, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.07.1962

Дочь: Царицына Надежда Александровна

Отец ребёнка: Усольцев Александр Сергеевич

Смерть
11.10.2016

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