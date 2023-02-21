Ханин Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханин Константин Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Ханин Иван Иванович

Мать: Ханина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Матрёна Константиновна

Мать ребёнка: Ханина Агафья Никитична

Рождение ребёнка
1845

Сын: Ханин Михаил Константинович

Мать ребёнка: Ханина Агафья Никитична

Рождение ребёнка
1848

Сын: Ханин Селиверст Константинович

Мать ребёнка: Ханина Агафья Никитична

Работа или профессия
Неизвестно
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