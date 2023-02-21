Ханин Константин Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Ханин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Матрёна Константиновна
Мать ребёнка: Ханина Агафья Никитична
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ханин Михаил Константинович
Мать ребёнка: Ханина Агафья Никитична
Рождение ребёнка
1848
Сын: Ханин Селиверст Константинович
Мать ребёнка: Ханина Агафья Никитична
Работа или профессия
Неизвестно