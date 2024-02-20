Храмова Олеся — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Храмова Олеся

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.02.?

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Храмов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Храмов Алексей Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Храмов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
12.04.2008

Сын: Храмов Анатолий Алексеевич

Отец ребёнка: Храмов Алексей Андреевич

Рождение ребёнка
02.08.2010

Сын: Храмов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Храмов Алексей Андреевич

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