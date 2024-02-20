Храмова Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Храмов Алексей Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.04.2008
Сын: Храмов Анатолий Алексеевич
Отец ребёнка: Храмов Алексей Андреевич
Рождение ребёнка
02.08.2010
Отец ребёнка: Храмов Алексей Андреевич