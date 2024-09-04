Ситников Порфирий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситников Порфирий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ситников Семён

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ситникова Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
09.11.1881 ст.

Дочь: (Ситникова) Матрона Порфирьевна

Мать ребёнка: Ситникова Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
01.07.1886 ст.

Дочь: (Ситникова) Марфа Порфирьевна

Мать ребёнка: Ситникова Меланья Дмитриевна

Рождение ребёнка
30.06.1895 ст.

Сын: Ситников Андрей Порфирьевич

Мать ребёнка: Ситникова Меланья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно

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