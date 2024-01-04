Любимова (Кузьмичева) Анна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимова (Кузьмичева) Анна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.10.1935

Сын: Любимов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Любимов Иван Иванович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
04.02.1937

Муж: Любимов Иван Иванович

Одинцово, Одинцовский муниципальный район, Московская область
а/з 17 от 04.02.1937 Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся МО
Развод
23.10.1950

Муж: Любимов Иван Иванович

а/з 136 от 23.10.1950 Кунцево МО
Смерть
Неизвестно
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