Любимова (Кузьмичева) Анна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.10.1935
Сын: Любимов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Любимов Иван Иванович
Бракосочетание
04.02.1937
а/з 17 от 04.02.1937 Одинцовский поселковый Совет депутатов трудящихся МО
Развод
23.10.1950
а/з 136 от 23.10.1950 Кунцево МО
Смерть
Неизвестно