Шестакова (Пузырева) Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шестакова (Пузырева) Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пузырев Павел Юрьевич

Мать: Пузырева Ольга Сергеевна

Рождение ребёнка
03.10.2019

Дочь: Шестакова Есения Ивановна

Отец ребёнка: Шестаков Иван Игоревич

Рождение ребёнка
03.02.2022

Сын: Шестаков Александр Иванович

Отец ребёнка: Шестаков Иван Игоревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шестаков Иван Игоревич

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