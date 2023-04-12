Шестакова (Пузырева) Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пузырев Павел Юрьевич
Мать: Пузырева Ольга Сергеевна
Рождение ребёнка
03.10.2019
Дочь: Шестакова Есения Ивановна
Отец ребёнка: Шестаков Иван Игоревич
Рождение ребёнка
03.02.2022
Сын: Шестаков Александр Иванович
Отец ребёнка: Шестаков Иван Игоревич
Бракосочетание
Неизвестно