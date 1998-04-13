Крючкова (Мажирина) (Полякова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрючкова (Мажирина) (Полякова) Анна Ивановна

Крючкова (Мажирина) (Полякова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1915

Дата смерти

13.04.1998

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1915

Отец: Поляков Иван Павлович

Мать: Полякова Олимпиада Никифоровна

Рождение ребёнка
07.07.1937

Дочь: Якупова (Мажирина) Нина Алексеевна

Отец ребёнка: Мажирин Алексей Данилович (Данилыч)

Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
13.04.1998
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.