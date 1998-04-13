Крючкова (Мажирина) (Полякова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.10.1915
Дата смерти13.04.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1915
Рождение ребёнка
07.07.1937
Дочь: Якупова (Мажирина) Нина Алексеевна
Отец ребёнка: Мажирин Алексей Данилович (Данилыч)
Волчиха, Волчихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
13.04.1998
Киселевск, Киселевский, Кемеровская область