(Кетриц) София Эрнестовна
Место рождения
Дата рождения12.06.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1864 ст.
Крещение
17.06.1864 ст.
Церковь Петра и Павла, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 15, Дело 1086 - Метрическая книга Петропавловской церкви г. Вышний Волочек за 1864-1866 гг., лист 25об-26
Смерть
Неизвестно