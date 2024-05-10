(Кетриц) София Эрнестовна 12.06.1864 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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(Кетриц) София Эрнестовна

Место рождения

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область

Дата рождения

12.06.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1864 ст.

Отец: Кетриц Эрнст (Эрнест) Юлиевич

Мать: Кетриц (Вельяминова-Зернова) Анна Алексеевна

Вышний Волочек, город Вышний Волочек, Тверская область
Крещение
17.06.1864 ст.
Церковь Петра и Павла, г. Вышний Волочек, Вышневолоцкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
ГАТО Тверь - Государственный Архив Тверской области | Фонд 160, Опись 15, Дело 1086 - Метрическая книга Петропавловской церкви г. Вышний Волочек за 1864-1866 гг., лист 25об-26
Смерть
Неизвестно

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