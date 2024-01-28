Токарева Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 257. Ревизская сказка (1835) | Л. 570
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Нрзб (Токарева) Никитична
Отец ребёнка: Токарев Никита Михайлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Токарев Нрзб Никитич
Отец ребёнка: Токарев Никита Михайлович
Смерть
Неизвестно