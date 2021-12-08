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Анисия Егорова

Место рождения

Бреняши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

27.12.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1880 ст.

Отец: Егор Моисеевъ

Мать: Иванова Дарья

Бреняши, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
10.07.1902 ст.

Муж: Игнатий Павлов

Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.10.1903 ст.

Сын: Яхонькин Михаил Игнатьевич

Отец ребёнка: Игнатий Павлов

Арискина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно

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