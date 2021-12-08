Анисия Егорова
Место рождения
Дата рождения27.12.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1880 ст.
Отец: Егор Моисеевъ
Мать: Иванова Дарья
Бракосочетание
10.07.1902 ст.
Муж: Игнатий Павлов
Туваны, Шумерлинский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
30.10.1903 ст.
Сын: Яхонькин Михаил Игнатьевич
Отец ребёнка: Игнатий Павлов
Арискина, Курмышский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно