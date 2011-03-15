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Simon Julius Sigfried Georg

Место рождения

Chemnitz, Chemnitz, Saxony, Germany

Дата рождения

01.07.1924

Дата смерти

15.03.2011

Пол

Мужской

Отец

1877 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924

Отец: Simon Eugen

Мать: Simon Johanne Franziska Martha

Chemnitz, Chemnitz, Saxony, Germany
Место жительства
Между 1936 и 1946
Norden, Helsingborgs stadsförsamling (Maria), Malmöhus, Skåne, Sweden
Место жительства
?.05.1939
Chemnitz, Germany
Смерть
15.03.2011
Gentofte, Gentofte Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark
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