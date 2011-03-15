Simon Julius Sigfried Georg
Место рожденияChemnitz, Chemnitz, Saxony, Germany
Дата рождения01.07.1924
Дата смерти15.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1924
Отец: Simon Eugen
Chemnitz, Chemnitz, Saxony, Germany
Место жительства
Между 1936 и 1946
Norden, Helsingborgs stadsförsamling (Maria), Malmöhus, Skåne, Sweden
Место жительства
?.05.1939
Chemnitz, Germany
Смерть
15.03.2011
Gentofte, Gentofte Municipality, Capital Region of Denmark, Denmark