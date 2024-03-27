Морген (Глязер) Раиса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морген (Глязер) Раиса Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1897

Дата смерти

1962

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
14.02.1915

Муж: Морген Наум Леонтьевич

г. Киренск
Рождение ребёнка
18.12.1930

Дочь: Райвич Зинаида Наумовна

Отец ребёнка: Морген Наум Леонтьевич

г. Новосибирск
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Донское кладбище
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