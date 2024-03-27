Морген (Глязер) Раиса Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1897
Дата смерти1962
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
14.02.1915
г. Киренск
Рождение ребёнка
18.12.1930
Дочь: Райвич Зинаида Наумовна
Отец ребёнка: Морген Наум Леонтьевич
г. Новосибирск
Смерть
1962
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Донское кладбище