Шипова Мелания Акимовна
Место рождения
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Рождение ребёнка
1742
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1743
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1746
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Евдокия Фёдоровна
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1750
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Агафья Фёдоровна
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1763
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
1767
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно