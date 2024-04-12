Шипова Мелания Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипова Мелания Акимовна

Шипова Мелания Акимовна

Место рождения

Ольхи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: не указан

Мать: не указана

Ольхи, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1742

Сын: Щипов Макар Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1743

Сын: Шипов Сидор Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Шипов Семён Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Евдокия Фёдоровна

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1750

Сын: Щипов Емельян Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1761

Дочь: Агафья Фёдоровна

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Щипов Прохор Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Щипов Федул Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щипов Игнатий Фёдорович

Отец ребёнка: Шипов Фёдор Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Стёжки, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
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