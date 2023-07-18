Воронцова (Пахомчик) Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Пахомчик) Валентина Васильевна

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Место рождения

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область

Дата рождения

01.09.1951

Дата смерти

18.07.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1951

Отец: Пахомчик Василий Михайлович

Мать: Пахомчик Лидия Васильевна

Новоселки, Голышмановский, Тюменская область
Бракосочетание
04.12.1970

Муж: скрыто настройками приватности

Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.05.1971

Дочь: Пель Елена Владимировна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
28.02.1976

Сын: Воронцов Алексей Владимирович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бакал, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
18.07.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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