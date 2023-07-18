Воронцова (Пахомчик) Валентина Васильевна
Место рождения
Дата рождения01.09.1951
Дата смерти18.07.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1951
Бракосочетание
04.12.1970
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.05.1971
Дочь: Пель Елена Владимировна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.02.1976
Сын: Воронцов Алексей Владимирович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
18.07.2023
Челябинск, Челябинский, Челябинская область