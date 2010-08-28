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Кондратьева Римма Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1938

Дата смерти

28.08.2010

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938

Отец: Ильин Павел

Мать: Ильина Анна Филипповна

Рождение ребёнка
18.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондратьев Геннадий Захарович

Амга, Амгинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
28.08.2010

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