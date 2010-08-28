Кондратьева Римма Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1938
Дата смерти28.08.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1938
Отец: Ильин Павел
Мать: Ильина Анна Филипповна
Рождение ребёнка
18.11.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондратьев Геннадий Захарович
Амга, Амгинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
28.08.2010