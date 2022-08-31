Скрипников Вениамин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Скрипников Даниил Андреевич
Мать: Скрипникова Соломея
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Юрий
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Виктор
Мать ребёнка: Нина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Скрипников Николай
Мать ребёнка: Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Нина
Смерть
Неизвестно