Скрипников Вениамин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрипников Вениамин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Скрипников Даниил Андреевич

Мать: Скрипникова Соломея

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Юрий

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Виктор

Мать ребёнка: Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скрипников Николай

Мать ребёнка: Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нина

Смерть
Неизвестно

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