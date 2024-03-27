Хургин Абрам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хургин Абрам

Место рождения

г. Орша

Дата рождения

1858

Дата смерти

1912

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

1860 г.р.
Около 1877 г.р.
1888 г.р.
1890 г.р.
1892 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Хургин Соломон

Мать: не указана

Бобруйский уезд (губерния?)
Работа или профессия
Неизвестно
Служащий на строительстве железной дороги
Рождение ребёнка
1860

Сын: Хургин Яков (Yankel) Абрамович

Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля

Рождение ребёнка
Около 1877

Сын: Churgin Mendel Abramovich

Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля

Ляличи, Суражский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.06.1888

Сын: Хургин Лейба Абрамович

Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля

Рождение ребёнка
06.01.1890

Сын: Хургин Моисей Абрамович

Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля

Рождение ребёнка
10.06.1892

Сын: Хургин Исаак

Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля

Смерть
1912
Рождение ребёнка
Около 1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хургин (Кушнер) Бейля

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