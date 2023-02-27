Тимошенко Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти1828
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Тимошенко Дмитрий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Сын: Тимошенко Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Тимошенко Никифор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1803
Сын: Тимошенко Пётр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1828
Место жительства
1835