Тимошенко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимошенко Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

1828

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Тимошенко Дмитрий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Сын: Тимошенко Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Тимошенко Никифор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1803

Сын: Тимошенко Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1828
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1835
Воробьёвка, Воробьёвский муниципальный район, Воронежская область

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