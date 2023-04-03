Марка Гуриев
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: Гурий Никифоров
Мать: Ирина Стефанова
Работа или профессия
Неизвестно
Поп
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Анна Маркова
Мать ребёнка: Салманида Афанасьева
Рождение ребёнка
1767
Сын: Алексей Марков
Мать ребёнка: Салманида Афанасьева
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Агафия Маркова
Мать ребёнка: Салманида Афанасьева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Мефодий Марков
Мать ребёнка: Салманида Афанасьева
Смерть
Неизвестно