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Марка Гуриев

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: Гурий Никифоров

Мать: Ирина Стефанова

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Поп
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Анна Маркова

Мать ребёнка: Салманида Афанасьева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1767

Сын: Алексей Марков

Мать ребёнка: Салманида Афанасьева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Агафия Маркова

Мать ребёнка: Салманида Афанасьева

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Мефодий Марков

Мать ребёнка: Салманида Афанасьева

Смерть
Неизвестно

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