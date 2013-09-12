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Мажарова София Витальевна
Мажарова София Витальевна
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Древо
Место рождения
Москва
, город федерального значения Москва
Дата рождения
12.09.2013
Пол
Женский
Отец
Мажаров Виталий Иванович
1966 г.р.
Мать
Мажарова (Устинова) Анастасия Игоревна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.2013
Отец:
Мажаров Виталий Иванович
Мать:
Мажарова Анастасия Игоревна
Москва
, город федерального значения Москва
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