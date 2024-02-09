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Герман Клавдия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1941

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Вк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1941

Отец: не указан

Мать: Вашкевич Фекла Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сермяжко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
27.12.1961

Сын: Сермяжко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Сермяжко Владимир Александрович

Рождение ребёнка
04.10.1968

Сын: Сермяжко Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Сермяжко Владимир Александрович

Смерть
Неизвестно

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