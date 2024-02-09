Герман Клавдия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1941
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1941
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.12.1961
Сын: Сермяжко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Сермяжко Владимир Александрович
Рождение ребёнка
04.10.1968
Сын: Сермяжко Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Сермяжко Владимир Александрович
Смерть
Неизвестно