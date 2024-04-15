Плюхина Катерина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плюхина Катерина Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Плюхин Александр Кузьмич

Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Плюхин Леонтий Кузьмич

Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Марья Кузьминична

Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Плюхин Захар Кузьмич

Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович

Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плюхин Кузьма Павлович

Место жительства
Неизвестно
Мальково, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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