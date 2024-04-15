Плюхина Катерина Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Марья Кузьминична
Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович
Рождение ребёнка
1836
Сын: Плюхин Захар Кузьмич
Отец ребёнка: Плюхин Кузьма Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно