Малахов Прохор
Место рожденияРоссийская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елена Емельянова
Рождение ребёнка
1848
Сын: Малахов Софон
Мать ребёнка: Елена Емельянова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: (Малахова) Агафья
Мать ребёнка: Елена Емельянова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Малахова) Татьяна
Мать ребёнка: Елена Емельянова
Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Малахов