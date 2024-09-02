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Малахов Прохор

Место рождения

Российская Империя, Курская губерния, Старооскольский уезд , деревня Малахова

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Малахов Иван Однодворец Иванович

Мать: Малахова Марфа Гавриловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елена Емельянова

Рождение ребёнка
1848

Сын: Малахов Софон

Мать ребёнка: Елена Емельянова

Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1853

Дочь: (Малахова) Агафья

Мать ребёнка: Елена Емельянова

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Малахова) Татьяна

Мать ребёнка: Елена Емельянова

Царево, Ермишинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Поповка, Бавлинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Малахов

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