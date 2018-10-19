Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1934
Дата смерти19.10.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Войтехович Николай Николаевич
Отец ребёнка: Войтехович Николай Емельянович
Рождение ребёнка
08.03.1967
Дочь: Мицевич (Войтехович) Ирина Николаевна
Отец ребёнка: Войтехович Николай Емельянович
Бракосочетание
14.01.1996
Могильно, Узденский район, Минская область
Смерть
19.10.2018