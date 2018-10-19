Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна 20.10.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Войтехович (Жигалкович) Леокадия Викентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1934

Дата смерти

19.10.2018

Пол

Женский

Добавил:

ЯК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1934

Отец: Жигалкович Викентий Яковлевич

Мать: Жигалкович (Кондратович) Бронислава Викентьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Войтехович Николай Николаевич

Отец ребёнка: Войтехович Николай Емельянович

Литва, Узденский район, Минская область
Рождение ребёнка
08.03.1967

Дочь: Мицевич (Войтехович) Ирина Николаевна

Отец ребёнка: Войтехович Николай Емельянович

Литва, Узденский район, Минская область
Бракосочетание
14.01.1996

Муж: Войтехович Николай Емельянович

Могильно, Узденский район, Минская область
Смерть
19.10.2018

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