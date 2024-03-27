Джумаев Анвар Подполковник — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДжумаев Анвар Подполковник

Джумаев Анвар Подполковник

Место рождения

пгт.Шаартуз, Таджикистан

Дата рождения

01.01.1956

Дата смерти

01.01.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

пгт.Шаартуз, Таджикистан
Рождение ребёнка
20.04.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

пгт.Шаартуз, Таджикистан
Рождение ребёнка
03.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.01.1993
Таджикистан
Причина смерти: Огнестрельное ранение
Похороны
Неизвестно
Таджикистан Шаартуз
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close