Джумаев Анвар Подполковник
Место рожденияпгт.Шаартуз, Таджикистан
Дата рождения01.01.1956
Дата смерти01.01.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.04.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
пгт.Шаартуз, Таджикистан
Рождение ребёнка
03.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
01.01.1993
Таджикистан
Причина смерти: Огнестрельное ранение
Похороны
Неизвестно
Таджикистан Шаартуз