Саликов Федор Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти1954
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Саликов Андрей
Рождение ребёнка
04.09.1900
Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Саликов Николай Федорович
Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна
Смерть
1954