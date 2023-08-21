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Саликов Федор Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

1954

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Саликов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1900

Сын: Саликов Семен Федорович

Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Саликов Илья Федорович

Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Саликов Николай Федорович

Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: Саликова Дарья Алексеевна

Смерть
1954
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